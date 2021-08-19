По ее словам, "общий объем инвестиций, который инвесторы готовы вложить, и рассчитывают для этого получить льготное кредитование, составляют, по предварительным заявкам, порядка 30 млрд рублей".
За счет льготных кредитов планируется ускорить развитие гостиниц с современным и качественным сервисом, отметила она.
По словам Догузовой, Алтайский край "очень активно" восстанавливается после кризиса 2020 года. "Я думаю, что к концу этого года точно (регион — ИФ) выйдет на доковидные показатели 2019 года — и по турпотоку, и по деньгам, а при оптимистичном раскладе — это будет 10-15% плюсом к 2019 году", — отметила она.
По данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, в 2019 году турпоток региона превысил 2 млн человек, объем предоставленных организациями туриндустрии услуг — более 5 млрд рублей.
На данный момент открыт прием инвестиционных проектов, которые претендуют на льготное кредитование под 3-5% годовых на срок до 15 лет. Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, гостиниц категории не менее 3 звезд площадью не менее 5 тыс. кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, многофункциональных комплексов, а также развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексов, горнолыжных трасс. Размер кредита может составлять от 100 млн до 70 млрд рублей.