"В предварительных заявках (на получение кредитов под низкую ставку — ИФ) мы видим очень большой объем проектов от Алтайского края с фокусом на Белокуриху, на предгорье Алтая, "Бирюзовую Катунь" и район озера Ая. Причем речь идет не только о новом строительстве, но и о реконструкции санаториев, что тоже очень актуально для края, где много санаторно-курортной базы", — сказала Догузова.

По ее словам, "общий объем инвестиций, который инвесторы готовы вложить, и рассчитывают для этого получить льготное кредитование, составляют, по предварительным заявкам, порядка 30 млрд рублей".

За счет льготных кредитов планируется ускорить развитие гостиниц с современным и качественным сервисом, отметила она.

По словам Догузовой, Алтайский край "очень активно" восстанавливается после кризиса 2020 года. "Я думаю, что к концу этого года точно (регион — ИФ) выйдет на доковидные показатели 2019 года — и по турпотоку, и по деньгам, а при оптимистичном раскладе — это будет 10-15% плюсом к 2019 году", — отметила она.

По данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, в 2019 году турпоток региона превысил 2 млн человек, объем предоставленных организациями туриндустрии услуг — более 5 млрд рублей.

На данный момент открыт прием инвестиционных проектов, которые претендуют на льготное кредитование под 3-5% годовых на срок до 15 лет. Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, гостиниц категории не менее 3 звезд площадью не менее 5 тыс. кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, многофункциональных комплексов, а также развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексов, горнолыжных трасс. Размер кредита может составлять от 100 млн до 70 млрд рублей.