"В аэропорту "Симферополь" из-за сильного ливня и грозы задерживается прибытие девяти воздушных судов. Командиры двух самолетов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе", — сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержки составляют до четырех часов.

В Крыму действует штормовое предупреждение. Сильный ливень начался в Симферополе около 15:00 мск. В некоторых районах города выпал град размером с рублевую монету, на нескольких улицах — по колено воды.

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Пострадавшими признали 4 тыс. человек, два человека погибли, один пропал без вести. Были подтоплены около 700 домов, повреждено 30 мостов и 72 км дорог. Предварительный размер ущерба — 4,7 млрд рублей.

Очередные сильные дожди прошли в начале августа. В конце прошлой недели подтопило около сотни частных домовладений и двух сотен придомовых территорий, в основном — на востоке Крыма. При этом Керчь за несколько дней затопило дважды.