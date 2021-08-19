"В последний летний уикенд 2021 года на фестивальном поле "Дикой мяты" соберутся звездные музыканты, представители фан-клубов артистов, партнеры и организаторы фестиваля. В этот день будет заложена Легендарная аллея, каждое дерево которой в последующие годы будет напоминать зрителям имена тех, кто пришел на помощь фестивалю в сложный момент", — говорится в сообщении.

Деревья будут высажены вдоль центральной аллеи фестиваля, и каждое дерево навсегда даст название улице фестивального кемпинга.

Уже сейчас известно название 50 фестивальных улиц, а также 30 деревьев партнерской аллеи.

В июне 2021 года фестиваль не состоялся из-за веденных ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Тульской области. Причем решение было принято накануне старта фестиваля. В связи с этим правительство Тульской области приняло решение о выплате компенсации организаторам.

Организаторы отметили, что более 50 музыкантов этим летом вызвались помочь "Дикой мяте" и предложили выступить на фестивале в следующем году за символический рубль. Также решили помочь партнеры фестиваля, крупнейшие СМИ страны и правительство области.

"Только благодаря совместным усилиям "Дикая мята-2022" точно состоится", — подчеркивается в сообщении.

Ранее генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин заявлял, что затраты организаторов на подготовку и проведение мероприятия в этом году составили порядка 96 млн рублей. Организаторы фестиваля планируют разработать программу лояльности для тех, кто не стал сдавать билеты, и для участников, которые перенесли свои взносы на 2022 год.

Как сообщалось, участниками фестиваля "Дикая мята" в 2021 году были заявлены Гарик Сукачев, Иван Дорн, Манижа, Алена Швец, группы АукцЫон, Mgzavrebi, Green Grey, The Hatters, Tesla Boy, Tequilajazzz и другие.

"Дикая мята" — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Первые три года он проходил в Тропаревском парке Москвы, в 2009 году — на Таманском полуострове, с 2011 года — в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года — в Тульской области. Всего на "Дикой мяте" сыграли около 500 музыкантов со всего мира.

В 2019 году фестиваль прошел в 12-й раз, его площадки посетили около 60 тыс. человек, прошло около 100 концертов. В 2020 году фестиваль также не состоялся из-за пандемии.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Тульской области.