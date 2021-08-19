На внутренних линиях обслужено 2,2 млн человек (+29% к 2019 г.), на международных — 523 тыс. (динамика не приводится).

В июле 2020 года, когда авиасообщение внутри РФ и между странами было более существенно ограничено, "Домодедово" обслужило 1,7 млн человек, то есть на 59% меньше, чем в июле-2021.

В топ самых популярных направлений июля вошли Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург и Калининград: пассажиропоток в эти города вырос в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, до 891 тыс. человек.

Летающая из "Домодедово" NordStar запустила в июле два еженедельных рейса в Закинтос, отмечает аэропорт. SriLankan Airlines возобновила уникальное направление — Коломбо. S7 начала летать в Бургас. "Уральские авиалинии" приступили к выполнению чартерной программы в Хорватию. Авиакомпания Aegean Airlines увеличила количество рейсов в Грецию, перечислили в пресс-службе аэропорта.