"В санатории находились 140 человек, все оперативно эвакуированы. Среди отдыхающих — медики, которые проходили реабилитацию, семьи с детьми. Никакой паники нет. Большинство отдыхающих — жители Марий Эл, есть туристы из Татарстана, Чувашии", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что люди эвакуированы в другое подведомственное учреждение Минспорта — спорткомплекс "Арена", где всех обеспечат питанием и водой.

"После локализации пожара при желании жителей республики они будут доставлены транспортом до дома", — добавила министр.

Как сообщалось, в Медведевском районе Марий Эл горит около 5 га леса. Объявлена эвакуация жителей ближайшего поселка Сосновый бор, санатория и садоводческого товарищества — всего около 300 человек.

На месте работает межведомственный оперативный штаб, от МЧС привлечены 21 человек и пять единиц техники.

По данным ГУ МЧС по Марий Эл, накануне вечером в этом лесу начался пожар, но он был локализован силами лесоохраны. Однако в связи с аномальной жарой очаг вновь разгорелся. Вблизи леса расположен санаторий "Сосновый бор", который находится в ведомстве министерства спорта региона.