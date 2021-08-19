Она отметила, что люди эвакуированы в другое подведомственное учреждение Минспорта — спорткомплекс "Арена", где всех обеспечат питанием и водой.
"После локализации пожара при желании жителей республики они будут доставлены транспортом до дома", — добавила министр.
Как сообщалось, в Медведевском районе Марий Эл горит около 5 га леса. Объявлена эвакуация жителей ближайшего поселка Сосновый бор, санатория и садоводческого товарищества — всего около 300 человек.
На месте работает межведомственный оперативный штаб, от МЧС привлечены 21 человек и пять единиц техники.
По данным ГУ МЧС по Марий Эл, накануне вечером в этом лесу начался пожар, но он был локализован силами лесоохраны. Однако в связи с аномальной жарой очаг вновь разгорелся. Вблизи леса расположен санаторий "Сосновый бор", который находится в ведомстве министерства спорта региона.