Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7650 руб. вместо 10200 руб.

Тариф действует как на собственные рейсы "Аэрофлота", так и на рейсы авиакомпании "Россия" по маршрутам между Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом и Москвой.

"Перевозка по новому тарифу из пунктов ДФО в Москву доступна в период с 19 августа по 30 ноября 2021 года, а перевозка из Москвы в пункты ДФО — в период с 15 сентября по 30 ноября 2021 года", — сообщает компания.

Субсидирование перевозок осуществляется в рамках постановления правительства РФ №215. Билеты по льготному тарифу доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе.