"Сообщение от родителей мальчика поступило на пульт дежурного МЧС в 19:45. В поисках задействован личный состав поисково-спасательного отряда МЧС республики, включая и кинологический расчет, а также сотрудники поисково-спасательной службы г. Гагра", — говорится в распространенном в четверг сообщении спасательного ведомства республики.

По имеющимся данным, родители подростка решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности одной из верхних точек каньона. Вернувшись, они не обнаружили мальчика.

В МЧС полагают, что подросток, не дождавшись родителей, решил самостоятельно спуститься и мог заблудиться в лесу.

Каньон реки Хашупсе — узкий скальный коридор, образованный водами реки Хашупсе в известняковых горных породах. Уровень воды в летнее время, как правило, невысок, но после обильных дождей в июле он сильно поднялся.