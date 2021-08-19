"Обстановка в заповеднике, являющимся объектом всемирного наследия "ЮНЕСКО", находится на особом контроле МЧС. В настоящее время удалось локализовать крупный пожар, действующий на территории национального парка", — говорится в тексте сообщения, распространенного пресс-службой ведомства.

Отмечается, что для ликвидации всех очагов возгорания и предотвращения появления новых в район направлена дополнительная группировка спасателей МЧС России.

Всего на данный момент на территории Якутии продолжается борьба с огнём в 13 районах, задействовано свыше 3,2 тыс. человек и 567 единиц техники.

"Ситуацию в республике удалось переломить и обстановка постепенно стабилизируется. Площадь активного горения уменьшается с каждым днём. Помогают дождевые осадки, работает самолет Ан-26 "Циклон" с подвесным оборудованием "ВЕЕР", — добавили в МЧС.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

В 2020 году площадь лесных пожаров в регионе составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на республику.