«Стремительный рост популярности туров в Египет был простимулирован появлением первых пакетных туров с прямыми перелетами на рейсах авиакомпаний «Россия» и Egypt Air в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Сейчас Египет занимает 4 место в структуре продаж, сформировав 5% объема продаж со средним чеком 135 тысяч рублей. В 2019 году доля Египта в августе не достигала и 1%», — говорится в сообщении компании.

Как напоминают в пресс-службе Level.Travel, после появления прямых рейсов турагентства и туристы ожидали заметного снижения цен на туры за счет сокращения дорогостоящего трансфера из Каира. В реальности средний чек в августе снизился незначительно — всего на 8%.

«Самым популярным курортом стал Шарм-эль-Шейх, куда отправятся более половины (58%) туристов, купивших в августе тур в Египет. На втором месте — Хургада (28%). Большинство туристов выбирают в Египте отели 5* (72%) и 4* (24%) с питанием по системе all inclusive (98%). Еще 2% ограничиваются полупансионом)», — добавили в пресс-службе сервиса.

По его данным, минимальная стоимость недельного отдыха в отеле 5* на двоих в августе начинается от 79 тысяч рублей, включая перелет, проживание, трансфер, страховку и питание полупансион, в то время, как в Сочи аналогичный тур обойдется минимум в 82 тысячи рублей, а в Крыму отдых в отеле 5* в августе стоит от 114 тысяч рублей без питания.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет.