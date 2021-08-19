По словам министра культуры и туризма области Виталия Попова, комплексное развитие сферы культуры предполагает, с одной стороны, сохранение культурных традиций, материального и нематериального культурного наследия, с другой — необходимость внедрения новых креативных практик и инновационных решений.

В частности, до 2030 года планируется завершить работу по модернизации материально-технической базы всех региональных театрально-зрелищных учреждений, создать не менее трех виртуальных концертных залов, не менее двух профессиональных муниципальных театров. Намечено провести модернизацию материально-технической базы не менее 80% объектов региональных музеев, модернизировать все муниципальные музеи, отремонтировать 80 муниципальных ДК, ввести в эксплуатацию не менее 20 объектов культуры, приобрести не менее пяти передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для работы на селе.

Также запланирован целый комплекс мер поддержки любительских творческих коллективов, одаренных детей и преподавателей, лучших работников отрасли.

"К 2023 году планируется создание "Нарядного дома" — регионального этнографического центра с уникальной коллекцией рязанского костюма и мастер-классами по традиционным народным промыслам и ремеслам. Центром инноваций и лабораторией для реализации инновационных практик клубных учреждений, организации досуга населения региона станет Дворец культуры и искусств Рязанской области, который будет создан на площадке бывшего ДК "Птицеводов", — отметил министр.

Кроме того, будут модернизированы все государственные библиотеки, в каждом муниципальном образовании должны появиться библиотеки нового типа.