"К участию в фестивале приглашены профессиональные театральные коллективы из городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, в спектаклях которых адекватно времени и целям фестиваля отражена тема любви", — говорится в сообщении.

Планируется, что свои работы представят театральные коллективы из Индонезии, Нижнего Тагила, Великого Новгорода, Мичуринска, Липецка, Москвы, Лысьвы (Пермский край), Санкт-Петербурга и других городов России и зарубежья.

Сам Рязанский Драмтеатр в будущем, 234-м сезоне, представит на суд зрителей три премьерных спектакля: спектакль-бенефис народной артистки России Людмилы Прокопьевны Коршуновой "Голливуд крупным планом" (18+), премьера которого запланирована на 17 сентября; спектакль малой формы "Я танцую как дебил" (18+) по пьесе рязанского драматурга Игоря Витренко, премьера назначена на 13 октября; спектакль по пьесе А.П. Чехова "Иванов" (18+), премьера которого ожидается 4 ноября.

Еще одним новшеством нового театрального сезона станет продажа театральных номиналом 1000 и 3000 рублей, которые можно использовать в качестве подарка для любителей театрального искусства.