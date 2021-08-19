«Конечно, мы видим отток туристов. Отмена бронирований наблюдается на уровне 20-30%. Мы даже видим, что динамика роста турпотока активнее в Крыму, где более мягкие правила, чем в Краснодарском крае. Но я думаю, что в целом курортные территории закончат год с плюсом. И Крым, и Краснодарский край. Они не просто восстановятся до доковидных показателей, мы видим рост. Но август на Кубани просел», — сказала она.

Как отметила Догузова, она неоднократно обращалась к губернатору Кубани с просьбой смягчить условия посещения туристами региона. «Международный опыт показывает, что достаточно ПЦР-теста, сделанного за несколько суток до приезда, соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер предосторожности. Я считаю меру чрезмерной, но с уважением отношусь к решению губернатора», — добавила глава Ростуризма.

С 1 августа в отелях, санаториях, базах отдыха и пансионатах Краснодарского края для заселения нужен сертификат о прививке либо справка о перенесенной болезни. В случае противопоказаний к прививке потребуется справка о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до заселения. Турист может заселиться в отель с отрицательным ПЦР-тестом, но тогда при заезде он подписывает обязательство сделать прививку в течение трех дней. В противном случае ему грозит штраф до 30 тыс. рублей.