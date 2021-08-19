«С сегодняшнего дня Ростуризм начинает принимать от банков инвестиционные проекты для включения в программу льготного кредитования бизнеса на строительство и реконструкцию отелей. Эта программа запущена впервые в России. Для этого нами отобрано 20 кредитных организаций, включая основные системообразующие банки. Ознакомиться с перечнем банков можно на сайте Ростуризма», — сообщила она на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

По словам Догузовой, прием инвестпроектов продлится до 30 сентября.

«Сроки подачи согласованы с банками и позволят им в комфортном режиме пройти все необходимые процедуры и заявить все проекты, которые есть в портфеле. Окончательное решение по отбору заемщиков будет принимать Ростуризм совместно с Правительственной комиссией по туризму», — добавила глава Ростуризма.

Как сообщалось, льготные кредиты будут предоставляться инвесторам на срок до 15 лет на строительство и реконструкцию отелей, а также многофункциональных комплексов, в составе которых есть номерной фонд. Ростуризм будет субсидировать банкам сумму в размере ставки рефинансирования.

«На программу льготного кредитования до 2024 года в рамках национального проекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей. Объем выдачи кредитов за этот период, по нашим оценкам, может составить 200 млрд рублей. Льготное кредитование направлено на то, чтобы инвесторы активнее вкладывались в развитие туристической инфраструктуры, и в стране появлялось больше качественных отелей круглогодичного формата», — рассказала Догузова.

Как поясняет пресс-служба Ростуризма, уполномоченные банки осуществляют отбор потенциальных заемщиков с точки зрения надежности и финансовой устойчивости. Окончательное решение по отбору заемщиков будет приниматься Ростуризмом совместно с правительственной комиссией по туризму. После этого банки будут выдавать кредиты инвесторам, а затем государство компенсирует им сумму, эквивалентную актуальной ставке Банка России. Инвестор будет оплачивать банку только дельту между установленной и ключевой (компенсируемой) ставкой, которая должна составлять не менее 3% и не более 5%.