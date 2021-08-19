"У нас до 2024 года ежегодно в нацпроекте на кешбэк заложено по 5 млрд рублей. Фокусируется это в первую очередь на низкое межсезонье. Вопрос в следующем: как нам в этом году уже открыть окно продаж на низкий сезон зима-весна следующего года. Получается, что деньги следующего года в строчке следующего года и в этом году мы их использовать не можем", — отметила глава ведомства.

По её словам, на этой неделе Ростуризм провел совещание, где рассматривался вопрос, "как плавно из года в год переходить" из этапа в этап программы кешбэка, "как нам открыть продажи в этом году на низкий сезон следующего года".

"Если мы этого не сделаем, то мы этот сезон упустим", — добавила Догузова.

Как сообщалось, ранее РСТ обратился в Ростуризм с просьбой продлить окно продаж, а также период поездок по России в рамках четвертого этапа государственной программы кешбэка на туры по России.

Сейчас бронирования возможны до 31 августа, тогда как период поездок начинается 1 октября и действует до 24 декабря. При этом глубина продаж туров на отечественные курорты в настоящий момент в среднем не превышает 30 дней. Поэтому большинство потенциальных туристов может просто не успеть воспользоваться данным предложением, говорилось в обращении.

В связи с этим РСТ просил Ростуризм рассмотреть возможность продления периода бронирования в рамках четвертого этапа программы до 20 декабря, и, кроме того, разрешить приобретать туры на период с 10 января по 30 апреля 2022 года.

Также союз предлагал создать и опубликовать полный график окон кешбэка на путешествия по России для различных категорий потребителей на весь 2022 год.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. Четвертый этап был запущен 16 июня, в его рамках туристы могут приобрести до 31 августа туры на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации.