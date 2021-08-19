"С 23 августа Московский планетарий закрывается и начинает реализацию масштабного проекта по модернизации оборудования Большого Звездного зала. В течение месяца специалисты будут работать над доведением проекционного оборудования планетария и его программной части до нового современного уровня", — сообщили в планетарии в четверг.

Уточняется, что в Большом Звездном зале будет полностью обновлено программное обеспечение для загрузки, изготовления, монтажа и показа полнокупольных фильмов и звездных программ.

После обновления появится возможность компоновать сцены визуализирующие различные явления и воспроизводить их без необходимости изготавливать отдельные ролики, что заметно упростит работу над созданием контента. Кроме того, будет обновлена вся серверная система Большого Звездного зала.