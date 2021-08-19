В частности, запрещается разведение костров, размещение мангалов и кальянов. Вводится временное ограничение на проезд и размещение на озерах и в лесах, в том числе с палатками.

Данные запреты не распространяются на территории баз отдыха, отмечается в сообщении. Территория Миасского городского округа является курортной зоной Челябинской области и привлекает большое количество отдыхающих. По данным Челябгидрометцентра, в четверг и пятницу в регионе ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости). До конца недели в области прогнозируется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Сильная жара с максимальными температурами во второй половине дня до 36-37 градусов.