"В 2020 году (на фоне ограничений из-за коронавируса — ИФ) на четверть снизились доходы туристических объектов, также сократился турпоток. Но по итогам первого полугодия мы видим, что вышли на уровень достаточно успешного 2019 года", — сказал губернатор.

По его словам, восстановить свои силы отрасли позволила господдержка, в частности, программа кэшбэка на туры по России.

Начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых в свою очередь отметил, что в текущем году изменилась структура регионов, из которых приезжают туристы. Так, до 10% увеличилась доля туристов из европейской части страны.