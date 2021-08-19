"Подобных турмаршрутов в республике и стране в целом больше нет. Это первый, и ГЭС расположена в маршруте популярного туристического направления — Сулакский каньон. Данное направление включено в кольцевой брендовый туристический маршрут "Легенды Дагестана", — говорится в сообщении.

После торжественной части мероприятия между ПАО "РусГидро" и министерством по туризму и народным художественным промыслам Дагестана было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития промышленного туризма на энергообъектах группы компании.

Как отметили в пресс-службе, в рамках данного соглашения стороны будут взаимодействовать и в части развития туризма в Дагестане, в том числе организации посещения экскурсантами Чиркейскую ГЭС.