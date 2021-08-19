Экспозиция откроется в праздник Преображения.

Выставка расскажет обо всех этапах реставрации церкви. Для этого в трех залах нового экспозиционного пространства музей представит фондовые предметы, макет главки и макет памятника в размере один к пятидесяти.

Как сообщалось ранее, церковь открылась после реставрации в начале июня. На ее восстановление ушло 10 лет.

Преображенская церковь на острове Кижи (1714 год) является наиболее известным памятником деревянного зодчества Русского Севера. Этот храм — объект культурного наследия федерального значения, а архитектурный ансамбль Кижского погоста в 1990 году был включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Приравнивается к категории храмов с самым большим иконостасом на Русском Севере.