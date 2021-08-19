Соответствующее решение приняло ГБУ "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Башкирии".

Территории парка смогут посещать организованные группы туристов (не более 10 человек на одну группу) при сопровождении ответственными лицами от организаторов.

Туристом запрещено "использование огня, курение, разведение костров, использование сигнальных ракет и другие действия, влекущие возникновение пожароопасной ситуации, а также ночлег на территории природных парков".

По данным Башгидромецентра, с 19 по 22 августа местами по республике ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +38,+39 градусов.

В настоящее время на территории Белорецкого, Абзелиловского, Кушнаренковского, Бурзянского, Благоварского, Баймакского зарегистрировано 8 очагов лесных пожаров на общей площади 275 га, пять из них локализованы.

Горный массив Иремель включает вершины Большой и Малый Иремель, разделенные седловиной. Общая площадь парка 49 тыс. 338 га, высота гор — 1 тыс. 582 м. Парк полностью покрыт лесом, на его территории обитают почти все виды охотничье-промысловых видов животных. Здесь произрастает 553 вида высших растений (одна четвертая часть всей флоры Башкирии), в их числе 57 видов из республиканской Красной книги, из которых 15 эндемичных и 33 реликтовых вида, встречаются около 40 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.

Парк Зилим располагается в бассейне реки Зилим. Больше 90% территории покрыто лесами. Площадь парка — 36 тыс. 482 га, в его пределах более 100 пещер, в том числе одна из крупнейших на Южном Урале — пещера Киндерлинская им. 30-летия Победы протяженностью 13 км. Кроме того, здесь располагаются еще свыше 25 ценных в научном отношении геологических объектов.