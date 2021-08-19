Территории парка смогут посещать организованные группы туристов (не более 10 человек на одну группу) при сопровождении ответственными лицами от организаторов.
Туристом запрещено "использование огня, курение, разведение костров, использование сигнальных ракет и другие действия, влекущие возникновение пожароопасной ситуации, а также ночлег на территории природных парков".
По данным Башгидромецентра, с 19 по 22 августа местами по республике ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +38,+39 градусов.
В настоящее время на территории Белорецкого, Абзелиловского, Кушнаренковского, Бурзянского, Благоварского, Баймакского зарегистрировано 8 очагов лесных пожаров на общей площади 275 га, пять из них локализованы.
Горный массив Иремель включает вершины Большой и Малый Иремель, разделенные седловиной. Общая площадь парка 49 тыс. 338 га, высота гор — 1 тыс. 582 м. Парк полностью покрыт лесом, на его территории обитают почти все виды охотничье-промысловых видов животных. Здесь произрастает 553 вида высших растений (одна четвертая часть всей флоры Башкирии), в их числе 57 видов из республиканской Красной книги, из которых 15 эндемичных и 33 реликтовых вида, встречаются около 40 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.
Парк Зилим располагается в бассейне реки Зилим. Больше 90% территории покрыто лесами. Площадь парка — 36 тыс. 482 га, в его пределах более 100 пещер, в том числе одна из крупнейших на Южном Урале — пещера Киндерлинская им. 30-летия Победы протяженностью 13 км. Кроме того, здесь располагаются еще свыше 25 ценных в научном отношении геологических объектов.