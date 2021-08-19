Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Новый статус будет способствовать развитию экологического туризма, не нарушая правил использования особо охраняемых природных территорий. Общая площадь заповедника — более 112 тыс. га — останется прежней", — говорится в сообщении.

Кроме того, решение поможет провести обследование лесов и санитарно-оздоровительные мероприятия. Сейчас этому препятствует режим особой охраны заповедника.

"Такая работа необходима в связи с массовым ухудшением санитарного состояния лесных насаждений, вызванным лавинами, сильными ветрами, насекомыми и грибковыми заболеваниями", — уточняется в сообщении.

Тебердинский заповедник обладает развитой инфраструктурой. На его территории расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.

Тебердинский заповедник организован постановлением ВЦИК Совнаркома РСФСР в 1936 году для сохранения уникальных природных комплексов, расположенных на стыке двух флористических округов: Западного и Центрального Кавказа. Заповедник расположен на северных склонах Главного Кавказского хребта.