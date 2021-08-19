«Правительство Македонии приняло решение ужесточить правила въезда в страну на основе рекомендаций Комиссии по инфекционным болезням. В связи с ростом числа зараженных коронавирусом туристам с 1 сентября придется предоставлять либо сертификат о полной вакцинации от ковида, либо документ о перенесенном COVID-19 не старше 45 дней или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда», — пишет портал.

Как отмечает Кanal5, нововведение коснется и граждан Северной Македонии: без перечисленных документов, им придется соблюдать семидневный карантин.

Иностранные граждане, проезжающие транзитом через Северную Македонию, могут пересечь страну без справок и ПЦР-теста при условии, что успеют это сделать в течение пяти часов с момента прибытия в республику. На въезде путешественникам выдадут декларацию о въезде в страну, который надо будет предъявить пограничной службе.

Как сообщает портал, с 1 сентября сертификат о вакцинации, справка о перенесенном COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста будут требоваться и для посещения кафе, ресторанов, баров, казино, входа в закрытую часть торговых центров, а также для любого крупного события (концерт, семинар, тренинг, мастер-класс, конференция, культурное или спортивное мероприятие).

До 1 сентября российским туристам для въезда в Северную Македонию не нужен ни тест на ковид, ни справка о вакцинации, ни виза. Добраться в страну можно прямыми рейсами авиакомпании Nordwind. «Аэрофлот» предлагает перелеты со стыковкой в Белграде.