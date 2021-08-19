Специалисты уже начали разбирать верхние ярусы лесов. В ближайшее время будет снят баннер, которым памятник был укрыт почти три года.

За это время были проведены работы по обследованию и восстановлению конной статуи, орла и четырех аллегорических фигур, олицетворяющих Силу, Мудрость, Правосудие и Веру. Также отреставрированы четыре барельефа, запечатлевшие ключевые события правления Николая I, воссозданы утраченные элементы декора.

Большинство отреставрированных в мастерских элементов, включая барельефы, уже установлены на историческое место. Сейчас идут работы по консервации металлических поверхностей, переборке гранитного тротуара, подводке сетей для подсветки. Также предстоит установить ограду и исторические фонари. Полностью завершить реставрацию памятника планируется в октябре.

Памятник создан по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыт в 1859 году. Представляет собой шестиметровую конную статую Николая I работы П.К.Клодта, стоящую на пьедестале. Император изображён в парадном мундире лейб-гвардии Конного полка. Конной натурой послужил любимый жеребец государя — Амалатбе.