"Накануне совместно с губернатором Краснодарского края был проведен облет подтопленных территорий. Проведены встречи с пострадавшим населением. По результатам облета принято решение о передислокации шести единиц техники из Темрюка в Анапу, а также усиления группировки за счет сил и средств гарнизона", — заявил Волынкин.

По данным МЧС, на Кубани остаются подтопленными 352 частных домовладения и 811 придомовых территорий в 10 населенных пунктах Темрюкского, Славянского районов, города-курорта Анапа.

К четвергу полностью освобождены от воды 23 населенных пункта (Темрюкский район — 8, Анапа — 5, Славянский район — 8, Новороссийск — 2). За сутки вода откачана из 143 частных домовладений и 200 придомовых территорий, подвальных помещений тех многоквартирных домов, 780 граждан вернулись в свои дома.

Активно восстанавливается энергоснабжение. За сутки подключено 6500 абонентов. Усилия энергетиков сконцентрированы в Анапе, где без электроснабжения еще остаются 1 200 человек.

В зоне ЧС продолжают функционировать 23 пункта временного размещения, в которых остаются 814 человек (из них 313 детей). За сутки завершена работа пяти пунктов.

Волынкин подчеркнул, что "проводимый комплекс аварийно-восстановительных мероприятий достаточен". В ликвидации последствий подтоплений задействована группировка общей численностью 1 380 человек и 328 единиц техники.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и освобождения подтопленных территорий от воды в Анапе планируют проложить четыре водоотводных канала, общей протяженностью 1340 метров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в свою очередь, сообщил в своем телеграм-канале, что в Анапе отводу воды мешают плотные ряды торговых павильонов, которые необходимо снести.

"Чтобы вывести скопившуюся после дождя воду, прорыли канал протяженностью почти 600 метров, сделали три водотока к морю через дюны. Но в некоторых местах она третий день стоит выше колена. Дорога к морю застроена торговыми павильонами. Чтобы вода ушла, их необходимо убрать. Сейчас это первоочередная задача", — написал Кондратьев.