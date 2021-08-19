"С 18 августа 2021 года авиакомпания "Аврора" начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Владивосток — Чита. Рейсы будут выполняться на воздушном судне Airbus A319 два раза в неделю, по средам и субботам", — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

С 19 августа также начинаются регулярные полеты по маршруту Владивосток — Улан-Удэ на воздушном судне Airbus A319.

Парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 20 самолетов: девять среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8, три внутрирегиональных DHC-6.

"Аврора" на 100% принадлежит Сахалинской области, в дальнейшем, как ожидается, в капитал компании войдут еще несколько дальневосточных регионов. Объединенная авиакомпания с парком воздушных судов российского производства создается по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что она будет перевозить около 2 млн пассажиров в год. Для раскатки первых маршрутов правительство выделило в этом году 1,5 млрд рублей.