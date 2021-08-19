"Туристический маршрут через кратер на вершину Мутновского вулкана мы признаем исключительно опасным. Парком "Вулканы Камчатки" он пока запрещен к посещению туристами. Главное для нас — безопасность людей", — цитирует пресс-служба слова министра туризма Камчатского края Владимира Русанова.

Он сообщил, что инспекторы природного парка "Вулканы Камчатки" подтвердили сход в ночь на 18 августа крупного селевого потока на вулкане.

"Сель создал большую заводь — озеро, инспекторы природного парка подтверждают, что ситуация серьезная: существуют высокие риски, что запруду прорвет и весь накопленный объем воды затопит ущелье, по которому проходит туристическая тропа, ведущая в кратер вулкана", — отметил Русанов.

На Мутновском вулкане сейчас работают сотрудники природного парка. Информации о пострадавших или пропавших без вести нет, сообщает пресс-служба.

"К нам информации о каких-либо пострадавших на данный момент не поступало", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Как сообщалось, в среду спасатели призвали туристов не приближаться к этому вулкану, турфирмам, организующим турмаршруты в тот район, разослано предупреждение об опасности в связи с сошедшим селем.

Вулкан Мутновский (2322 м над уровнем моря) находится в 80 км к югу от Петропавловска-Камчатского.