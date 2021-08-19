"В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов. Одно из них было обнаружено на высоте 3500 метров, второе — на высоте 3560 метров", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о происшествии поступила спасателям вечером 17 августа. По предварительной информации, примерно на высоте 4,1-4,2 км двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. Так как в это время уже было темно, привлечь вертолет спасатели не могли. Утром 18 августа вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел к месту происшествия. Спасателей высадили на высоте 1,1 км, куда, к этому моменту, уже прибыли сотрудники ключевского филиала поисково-спасательного отряда. К вечеру того же дня группа спасателей поднялась на высоту 2,5 км, где разбила лагерь для ночёвки и прохождения акклиматизации во избежание горной болезни. 19 августа спасатели продолжили восхождение на вулкан к месту происшествия.

Краевое СУ СКР сообщало, что тела двоих туристов, которые сорвались при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае, обнаружены одним из участников группы.

Туристическая группа, совершавшая восхождение на вулкан, состоит из 12 человек, это туристы из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда.

Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в Ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт от вулкана — поселок Ключи, который расположен примерно в 30 км от исполина. Высота Ключевского вулкана — более 4750 м.