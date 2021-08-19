40-летний директор туркомплекса обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека), сказано в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый был владельцем и директором туркомплекса "Горное солнце", расположенного в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" в Алтайском районе края. В здании были допущены нарушения правил пожарной безопасности. Ночью 30 июля 2020 года в котельной одного из корпусов туркомплекса начался пожар. Поскольку в помещении хранилось дизельное топливо, огонь быстро распространился на все здание. 20 человек, находившиеся на втором и третьем этажах туркомплекса, были вынуждены выпрыгивать их окон. Многие из них получили травмы, а одна женщина погибла.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд.