Также, по ее словам, Россия готовится к проведению традиционного гала-концерта творческих коллективов стран — членов ШОС, который в этом году украсит встречу глав государств — членов ШОС.
Замминистра отметила инициативу китайских партнеров по созданию альянса музеев стран ШОС и подчеркнула, что российская сторона заинтересована в развитии межмузейного сотрудничества.
По ее словам, пандемия заставила по-новому взглянуть на работу учреждений культуры и на международное культурное сотрудничество.
"Главным доказательством того, что сотрудничество в области культуры играет одну из ключевых ролей на площадке ШОС, стало решение руководителей наших государств объявить 2021 год Годом культуры ШОС", — отметила Ярилова.