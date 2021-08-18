"Хотела бы лично пригласить вас принять участие в музейном саммите ШОС, который состоится 7 октября 2021 года в Туле в очном формате с возможностью онлайн-подключения. С нетерпением будем ждать представителей министерств культуры стран ШОС и деятелей музейной сферы в новом музейном квартале Тулы", — заявила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на совещании министров культуры государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в формате видеоконференции в среду.

Также, по ее словам, Россия готовится к проведению традиционного гала-концерта творческих коллективов стран — членов ШОС, который в этом году украсит встречу глав государств — членов ШОС.

Замминистра отметила инициативу китайских партнеров по созданию альянса музеев стран ШОС и подчеркнула, что российская сторона заинтересована в развитии межмузейного сотрудничества.

По ее словам, пандемия заставила по-новому взглянуть на работу учреждений культуры и на международное культурное сотрудничество.

"Главным доказательством того, что сотрудничество в области культуры играет одну из ключевых ролей на площадке ШОС, стало решение руководителей наших государств объявить 2021 год Годом культуры ШОС", — отметила Ярилова.