"Платформу планируется создать в рамках экосистемы городских сервисов. Она будет объединять все виды транспорта — личный, общественный, арендный — и предоставлять горожанину сервис, где можно будет проложить комбинированный маршрут, найти место для парковки и сразу оплатить аренду, проезд или парковку", — говорится в сообщении.

Вице-губернатор провел совещание с представителями кикшеринговых компаний (сервисов по аренде самокатов), темой которого стало создание цифровой платформы "Я в пути". С инициативой такого проекта выступил "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" в Петербурге при поддержке Ассоциации операторов микромобильности.

"Единое приложение необходимо для организации дорожного движения с точки зрения безопасности, потому что (...) зачастую невозможно определить виновника ДТП с участием самоката. Они бросают технику, сбегают", — объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе Казарина.

Там напомнили, что в городе уже действуют ограничения, когда самокаты не допускаются в те места, где проходят массовые мероприятия.

"Сейчас горожане используют множество приложений для организации своих поездок — аренды машины либо самоката, оплаты парковки, прокладывания маршрута. С учетом, что персональная мобильность будет только расти, нужно уже сейчас разрабатывать методы, которые позволят поддерживать порядок и обеспечат безопасность в этой сфере", — цитирует вице-губернатора его пресс-служба.

По мнению Казарина, с помощью новой платформы "Петербург может стать столицей самокатов".

В "Клубе лидеров по продвижению инициатив бизнеса" считают, что новое приложение не ущемит права игроков рынка. "Платформа не заменяет собой сервисы частных операторов, а несет интеграционную функцию, давая пользователям доступ сразу ко всем системам из одного окна", — объяснил региональный координатор клуба Вячеслав Трактовенко.

Сначала платформа будет рассчитана на аренду самокатов, потому что необходимо разобраться, "с хаосной ситуацией, когда самокаты приносят головную боль горожанам", сообщили в пресс-службе вице-губернатор. Позже действие платформы может быть расширено на другие виды транспорта, уточнил собеседник агентства.