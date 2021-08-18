Так, во Внуково задержаны 11 рейсов, 9 отменены, в Домодедово – 15 и 5 рейсов соответственно, в Шереметьево – 21 и 12.

Между тем, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службах трех аэропортах, все воздушные гавани работают в штатном режиме.

"По состоянию на 18:00 видимость в районе аэродрома превышает 6000 м. Взлет и посадка воздушных судов происходят в штатном режиме. В связи с погодными условиями ни один из рейсов не был перенаправлен на запасной аэродром", — заявил агентству пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.

При этом, как рассказала пресс-секретарь международного аэропорта Внуково Оксана Соколова, "отмен рейсов по метеоусловиям нет". "Воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений", — сказала она агентству.

Начальник пресс-службы дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево Роман Генис также подтвердил "Интерфаксу", что аэропорт работает в штатном режиме.

Москву во второй половине дня накрыл фронт, принесший сильный ливень, грозу, град, усиление порывов ветра до 25 м/с. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах города до 21.00 может выпасть треть месячной нормы осадков – 33 мм. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.