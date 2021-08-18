"Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет рейсы по маршруту Москва — Бангкок — Москва после 24 августа предварительно до конца октября этого года", — сказано в сообщении.

Согласно данным системы бронирования "Аэрофлота", ближайший рейс в столицу Таиланда запланирован на 21 августа, затем — только на 31 октября.

Рейсы в Бангкок (а также в Дели) "Аэрофлот" выполнял через воздушное пространство Афганистана. В минувшее воскресенье стало известно, что отряды талибов ("Талибан" — запрещенная в РФ террористическая организация) вошли в Кабул, а уже в понедельник воздушное пространство над ним было закрыто для пролета любых гражданских самолетов. Авиакомпании разных стран мира после этого начали облетать Афганистан, в их числе — "Аэрофлот".

Рейсы в Дели "Аэрофлот" пока отменять не стал, следует из данных его системы бронирования.