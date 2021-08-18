"Дальнейшая работа организации общественного питания "Дружба народов" представляет угрозу жизни и здоровью граждан, специалистами составлен протокол о временном запрете деятельности, вход в организацию опечатан", — говорится на сайте столичного управления.

Собранные управлением материалы направлены в Лефортовский районный суд.

Как выяснил Роспотребнадзор, в ресторане к приготовлению пищи допускались работники без личных медицинских карт. Ведомство нашло недостатки в организации объемно-планировочных решений предприятия и санитарном содержании производственных помещений. Ресторан также не имел программы организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил.