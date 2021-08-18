Как минимум 27 человек, семь из которых являются пожарными, пострадали от отравления дымом и легких травм в результате возгорания. Также более 7 тыс. человек были эвакуированы из своих домов и провели ночь во временных убежищах. Среди эвакуированных есть и туристы.
В район для борьбы с возгораниями в среду было направлено более 1,1 тыс. пожарных, а также сбрасывающие воду самолеты и вертолеты.
Пожары начались в понедельник вечером примерно в 40 км от прибрежного курорта Сен-Тропе. На сегодняшний день пожары, поддерживаемые мощными сезонными ветрами, которые идут со Средиземного моря, распространились на территорию около 7 тыс. гектар.
Президент Франции Эммануэль Макрон, который отдыхал в прибрежной крепости неподалеку, накануне посетил район, пострадавший от пожаров, и поблагодарил пожарных за проделанную работу.
Местные власти перекрыли дороги, заблокировали доступ к лесам и призвали граждан к осторожности. Они также предупредили, что риск новых возгораний будет крайне высоким в среду ввиду жаркой и сухой погоды. В последние дни температура на побережье Франции достигла 40 градусов по Цельсию.
СМИ отмечают, что Франция стала еще одной страной на средиземноморском побережье, столкнувшейся с аномальной жарой и пожарами, после Греции, Турции, Испании, Португалии, Алжира и Марокко.