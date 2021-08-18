Погиб мужчина, его личность пока не установлена. Прокурор коммуны Драгиньян сообщил, что тело погибшего человека обнаружили недалеко от города Гримо.

Как минимум 27 человек, семь из которых являются пожарными, пострадали от отравления дымом и легких травм в результате возгорания. Также более 7 тыс. человек были эвакуированы из своих домов и провели ночь во временных убежищах. Среди эвакуированных есть и туристы.

В район для борьбы с возгораниями в среду было направлено более 1,1 тыс. пожарных, а также сбрасывающие воду самолеты и вертолеты.

Пожары начались в понедельник вечером примерно в 40 км от прибрежного курорта Сен-Тропе. На сегодняшний день пожары, поддерживаемые мощными сезонными ветрами, которые идут со Средиземного моря, распространились на территорию около 7 тыс. гектар.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который отдыхал в прибрежной крепости неподалеку, накануне посетил район, пострадавший от пожаров, и поблагодарил пожарных за проделанную работу.

Местные власти перекрыли дороги, заблокировали доступ к лесам и призвали граждан к осторожности. Они также предупредили, что риск новых возгораний будет крайне высоким в среду ввиду жаркой и сухой погоды. В последние дни температура на побережье Франции достигла 40 градусов по Цельсию.

СМИ отмечают, что Франция стала еще одной страной на средиземноморском побережье, столкнувшейся с аномальной жарой и пожарами, после Греции, Турции, Испании, Португалии, Алжира и Марокко.