"Участники экспедиции поднялись на высоту 2550 метров и опустились на глубину озера в 16,2 метра. В результате был установлен мировой рекорд — "Самое глубокое ночное погружение с аквалангом на наибольшей высоте", — сказал сотрудник министерства.

По итогам высокогорного погружения группой дайверов будет создана первая 3D-модель озера Безмолвия. Это не первый рекорд исследователей высокогорных озер Кавказа. Предыдущий мировой рекорд группа дайверов под руководством Юрия Кашина установила в ноябре 2020 года, погрузившись в замерзшее горное озеро Шобайдак в Карачаево-Черкесии, расположенное на высоте 2930 метров.