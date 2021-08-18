"Рабочая группа определила пул конкурентоспособных туристских маршрутов в разрезе региона, обозначили наиболее приоритетные, популярные среди туристов в качестве первоочередных для обустройства", — говорится в сообщении.

Также изучена инфраструктура маршрутов, региональные турпродукты, проведен анализ турпотока по сезонам для внесения изменений в доработку турмаршрутов.

Работа по паспортизации и обустройству маршрутов призвана повысить привлекательность региональных турпродуктов не только для туристов, но и для турбизнеса.

Ранее министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Расул Текеев сообщал "Интерфаксу", что в республике планируется создать единую интерактивную карту туристических маршрутов. Она позволит получить всю необходимую информацию и легко выстроить маршрут путешествия.

В частности, на интерактивной карте появятся горно-пешеходные маршруты, а также так называемые места притяжения туристов, в том числе древние храмы, музеи и другие интересные объекты в КЧР.

Интерактивная карта турмаршрутов будет создана в рамках формируемого электронного портала Карачаево-Черкесии, который включит всю необходимую для туристов информацию о республике, в том числе природные, культурные и исторические достопримечательности, туристические зоны, гостиничные объекты, объекты питания и сервиса.