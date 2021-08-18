Получить поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, пострадавшие от подтоплений, в том числе, владельцы отелей и санаториев. Заем предоставляют на срок от 3 до 24 месяцев, сумма — от 100 тысяч до 5 млн рублей. Также предусмотрена возможность отсрочки по уплате основного долга до 12 месяцев.

Фонд предоставил пострадавшим от непогоды предпринимателям 5 микрозаймов более чем на 17 млн рублей, сейчас в работе — четыре заявки из Горячего Ключа и Туапсинского района.

Как сообщалось, мощный циклон с дождями и сильным ветром затронул в Краснодарском крае 33 населенных пункта шести муниципальных образований. С 12 августа было подтоплено 2177 домовладений, 3796 придомовых территорий и участок автомобильной дороги "Новороссийск — Керчь". В зону действия циклона попали более 13 тыс. человек.

На Темрюкский район пришелся пик неблагоприятных погодных явлений, 13-14 августа там выпала годовая (355 мм) норма осадков.