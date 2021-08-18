«У Республики Крым есть все возможности для разработки и внедрения системы критериев и преференций для средств размещения, чтобы стать одним из первых экологичных регионов РФ, в том числе лидирующей туристической дестинацией в развитии экотуризма. В дальнейшем будем масштабировать опыт на другие регионы», — сказал глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко на рабочем совещании, на котором обсуждались вопросы разработки сертификации.

Проект такой системы под названием EcoStar на совещании презентовала «Национальная резервная корпорация».

По данным министерства, в критерии сертификации, в частности, могут войти такие факторы, как применение современных экологичных технологий и материалов в процессе проектирования, реконструкции и строительства, экономия ресурсов, в том числе водных, закупка экологичного сырья и материалов, приобретение сезонных местных продуктов, снижение объёмов отходов производства и потребления, раздельный сбор мусора.

Кроме того, благодаря проекту эко-отели смогут получать от государства преференции при уплате налогов. Также они смогут участвовать в различных программах субсидирования.

Сегодня в России действует несколько систем экологической сертификации — «Зеленый ключ», «Листок жизни», «Знак экологической ответственности» и другие. Подобные системы носят добровольный характер.

Вместе с тем, как отметил Волченко, единого подхода к эко-классификации и четких критериев её проведения нет.