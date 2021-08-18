"Не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри. В результате происшествия несовершеннолетняя получила сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, у владельца параплана не было разрешительных документов. За полет он взял с 16-летней туристки из Алтайского края 8 тыс. рублей. При этом мужчина не провел достаточную подготовку и инструктаж, не проверил безопасность погодных условий и места посадки.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Плато Ай-Петри — это вершина на южном берегу Крыма, на которой организована популярная у туристов смотровая площадка.