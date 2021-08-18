Министр напомнила, что в июне из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки организаторы приняли решение перенести фестиваль.

"На данный момент в связи с увеличением числа вакцинированных и снижения уровня заболеваемости региональное управление Роспотребнадзора направило рекомендации, соблюдение которых дает возможность провести фестиваль в начале сентября. Даже для уличных спектаклей будет сохранен масочный режим, рассадка зрителей будет осуществляться с учетом социальной дистанции", — сказала Рыбкина.

Директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая отметила, что безопасность зрителей и персонала — приоритет. При этом будет сделано все для того, чтобы сохранить уникальную атмосферу фестиваля

Спектакли будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: на главной сцене, малой сцене, расположенной неподалеку от дома Толстого; сцене в Яблоневом саду и площадке на холме.

"Театральный фестиваль под открытым небом "Толстой" — ключевое событие 100-летия "Ясной Поляны". В этом году фестиваль впервые проходит под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО", — подчеркнула Толстая.

Для зрителей будет работать фуд-корт: свои представительства в Ясной Поляне откроют тульские кафе и рестораны.

На все дни фестиваля время работы коммерческого транспорта будет увеличено, поэтому зрители даже самых поздних спектаклей смогут доехать до Тулы. Муниципальный транспорт будет курсировать согласно расписанию. До остановки общественного транспорта посетители фестиваля смогут добраться на шаттлах, которые будут отправляться от въезда в музей.

По данным организаторов, в фестивале примут участие театры из 10 российских регионов, будет показано более 15 постановок. Впервые фестивальные события не ограничатся Тульской областью и пройдут в других городах России — в Москве и Уфе.

Фестиваль также присоединится к акции "Без дистанции". Организаторы предусмотрели специальную квоту для людей, прошедших вакцинацию.

Организаторы фестиваля — Минкультуры РФ, правительство Тульской области и госкорпорация "Ростех".

В 2020 году театральный фестиваль был отменен из-за пандемии.