"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 19 августа, в течении суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20-25 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных культур.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов воздержаться от выхода в море, отложить походы в горы и лес, на улице держаться подальше от ветхих конструкций и не оставлять машины под деревьями.

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Пострадавшими признали 4 тыс. человек, два человека погибли, один пропал без вести. Были подтоплены около 700 домов, повреждено 30 мостов и 72 км дорог. Предварительный размер ущерба — 4,7 млрд рублей.

Очередные сильные дожди прошли в начале августа. В конце прошлой недели подтопило около сотни частных домовладений и двух сотен придомовых территорий, в основном — на востоке Крыма. При этом Керчь за несколько дней затопило дважды.