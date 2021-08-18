Это соответствует базовому варианту прогноза Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), говорится в документе, основным разработчиком которого является Минтранс РФ. В 2024 году, как ожидается, будет перевезен 141 млн человек, в 2030-м — 177 млн, в 2035-м — 209,1 млн. Доля межрегиональных рейсов, минующих Москву, в общем количестве внутренних составит в эти годы 51%, 53,7% и 54% соответственно. Для сравнения: в "доковидном" 2019 году общий пассажиропоток российских авиакомпаний составил 128,1 млн человек, в 2020-м — 69,2 млн. Прогноз Минтранса на 2021 год — 105 млн человек.

"Исторический темп роста перевозок российских авиакомпаний составил 8,6% в год в период с 2015 по 2019 годы, что дает основания полагать, что восстановление объема перевозок до уровня 2019 года может произойти ранее, чем в других странах. В странах мира, согласно базовому прогнозу IATA, мировой среднегодовой темп роста воздушных перевозок в период с 2019 по 2035 год составит 3,2% в год, в странах Европы — 2,3%, в Северной Америке — 1,6% в год, в странах Азии — 5,1% в год", — сказано в проекте стратегии.

Восстановление перевозок до "доковидного" уровня ожидается в 2022-2023 гг. Это может произойти в случае сохранения положительной динамики перевозок, наблюдаемой по итогам пяти месяцев 2021 года, отмечается в документе. "Тем не менее, сохраняется неопределенность с дальнейшим прогнозом в силу наличия рисков введения новых ограничений из-за возможного осложнения эпидемиологической обстановки", — сказано в стратегии.

В 2020 году, согласно документу, российские авиакомпании эксплуатировали 2,212 тыс. воздушных судов, в том числе 1,293 тыс. самолета (из них 824 — зарубежного производства). Средний возраст самолетов был на уровне 14,5 года. К 2030 году российским авиакомпаниям понадобится порядка 700 новых самолетов и 438 вертолетов, подсчитали в Минтрансе.

"Эта потребность обусловлена как ожидаемым ростом объема перевозок, так и необходимостью замены более чем 800 воздушных судов зарубежного производства, близких к завершению срока эксплуатации. Удовлетворение этой потребности реализуется за счет создания конкурентного предложения региональных и магистральных судов отечественного производства (ЛМС, L-410, Ил-114, SSJ, МС-21)", — говорится в стратегии.