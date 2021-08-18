"В настоящий момент археологи расчистили одно погребение, в котором захоронены женщина и останки еще одного кремированного человека. Однако уникальность могилы в другом: здесь найдены предметы из дерева, бересты и ткани, а это огромная редкость", — говорится в сообщении.

Так, в захоронении обнаружили порядка десяти предметов из дерева: сосуды, бочонок с орнаментом и что-то похожее на корытце, а также предмет, условно названный "шкатулкой".

По словам руководителя экспедиции, завлабораторией "Артефакт" ТГУ Евгения Водясова, обычно археологи при обнаружении объектов культуры древних цивилизаций чаще всего имеют дело с камнем, керамикой и металлом.

"Но наша экспедиция нашла предметы из дерева. И это не щепки и осколки, чего можно было ожидать от вещей 1700-летней давности, а крепкий сруб, который за все это время только чуть отсырел", — сказал Водясов.

Погребальный инвентарь в могиле прекрасно сохранился благодаря тому, что сруб был обернут берестой и погребен под слоем камней и грунта, поэтому внутри установилась оптимальная для сохранности температура — около 10 градусов.

Ученые намерены провести радиоуглеродный анализ образцов из склепа, чтобы установить наиболее точную дату захоронения. Параллельно датировка памятника будет проводиться методами дендрохронологии.

Таштыкская культура — археологическая культура Южной Сибири железного века (I-VII вв. н.э.). Будучи во многом преемницей тагарской культуры скифского времени, принципиально отличается от нее рядом новых традиций.

На могильниках таштыкской культуры зафиксированы два типа погребальных традиций. Первая — это грунтовые могилы, как правило, содержащие мумифицированные останки, и погребальные "куклы" в человечески рост с вложенными в них остатками кремации. У мумий на лицах гипсовые маски с оригинальным орнаментом.