"Уличный театральный фестиваль "Вне формата. У Троицы" на пешеходной зоне "Дорога к храму" в Сергиевом Посаде состоится в эти выходные. В трехдневную программу фестиваля вошли короткие импровизации и масштабные постановки, музыкальные и интерактивные спектакли", — говорится в сообщении.

В комитете отмечают, что помимо спектаклей, гостей фестиваля ждут мастер-классы.

Организует мероприятие Сергиево-Посадский театр-студия "Театральный ковчег".

"Идея рождения данного проекта совпала с масштабным благоустройством и появлением в городе Сергиевом Посаде пешеходных зон, одна из которых — "Дорога к храму" — была выбрана организаторами как территория продвижения уличного театрального искусства", — рассказали в комитете по туризму.

Пешеходный маршрут "Дорога к храму" проходит от ж/д вокзала Сергиева Посада до Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.