По его данным, общее число иностранных туристов на Кипре достигло в июле 638 тыс. Это вдвое больше, чем в том же месяце 2020 года, и на 70% меньше, чем до пандемии в июле 2019 года, когда республику посетили 2,1 млн иностранных туристов.

«Россияне стали самыми многочисленными туристами на Кипре в июле 2021 года. Их число достигло 83,9 тыс., что составляет 28% от общего числа иностранцев. За Россией следует Великобритания (29 тыс.), Польша (22,4 тыс.), Израиль (16 тыс.), Украина (14,7 тыс.) и Греция (14 тыс.)», — говорится в сообщении министерства.

Как уточняется, статистика была получена с помощью электронной платформы Cyprus Flight Pass, на которой все туристы, планирующие поездки на Кипр, обязаны заполнить специальную форму и указать информацию о своем рейсе, стране проживания, цели визита.

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кипром 28 июня. Оперштаб согласовал несколько рейсов из Москвы и регионов в Пафос и Ларнаку. До этого на остров выполнялись лишь грузо-пассажирские рейсы, которыми не имели права летать туристы. Тем не менее, с января по июнь, по данным Погранслужбы ФСБ, на Кипре побывали более 172 тыс. российских путешественников.