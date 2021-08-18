"Я обратился к президенту, чтобы эксперимент (по взиманию курортного сбора с отдыхающих — ИФ) был продолжен и утвержден на постоянной основе. У нас сейчас идут дебаты с правительством о том, по итогам какого года это делать, но поддержку в этом отношении и в правительстве, и у президента мы имеем", — сказал Владимиров в среду на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что ранее на благоустройство Кавказских Минеральных Вод направлялось более 40 млн рублей, после ввода эксперимента средства на благоустройство удалось значительно увеличить.

"В 2015 году тратилось 43 млн рублей. За все это время, на сегодняшнюю дату, курортный сбор принес 784 млн рублей, за счет этого сделано 48 объектов, 20% от курортного сбора направляем на содержание новых благоустроенных объектов. Однозначно положительно оцениваем этот эксперимент. Люди, которые приезжают к нам, положительно оценивают изменения. Этот эксперимент все-таки нужно разворачивать на постоянной основе", — добавил губернатор.

Вместе с тем Ставропольский край планирует расширить льготирование курортного сбора, особенно для жителей региона, заключил Владимиров.

В 2017 году был принят закон, в соответствии с которым в качестве эксперимента курортный сбор может взиматься в 2018-2022 годах в Краснодарском крае, на Ставрополье и Алтае. В Крыму отложили участие в эксперименте. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов.

Размер сбора на территории Ставрополья составляет 50 рублей за сутки пребывания (не считая дня заезда).

В 2020 году Ставрополье посетили более 570 тыс. человек. В 2019 году регион посетили 1,6 млн человек, что на 12,7% больше показателя 2018 года.