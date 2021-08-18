При этом по сравнению аналогичным периодом доковидного 2019 года пассажиропоток авиагавани вырос на 60,4%.

Так, на внутренних авиалиниях за 7 месяцев 2021 года было обслужено 2 млн 103 тыс. 540 человек, что в 2,4 раза больше, чем за такой же период 2020 года. По сравнению с 2019 годом рост составил 77,4%.

Пассажиропоток на международных рейсах компании за отчетный период текущего года достиг 32 тыс. 255 человек, что на 8% больше, чем за январь-июль 2020 года. Однако по сравнению с 2019 годом международный пассажиропоток упал на 77,8%.

По итогам июля 2021 года пассажиропоток аэропорта Храброво увеличился на 74,7% по сравнению с 2020 годом и на 86,6% — по сравнению с 2019 годом, составив 491 тыс. 213 человек.

Большая часть пассажиров были обслужены на внутренних воздушных линиях — 476 тыс. 987 человек, что на 70,3% превышает аналогичный показатель 2020 года и на 107,2% — показатель 2019 года. На международных авиалиниях в июле 2021 года было обслужено 14 тыс. 226 пассажиров. Снижение относительно докризисного 2019 года составило 56,8%.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2020 года "Храброво" снизил пассажиропоток на 10,6% по сравнению с предыдущим годом, до 2,1 млн человек.