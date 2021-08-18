"В средствах размещения зарегистрировано восемь случаев. Это, к сожалению, персонал, не отдыхающие. По всем этим случаям проведены соответствующие противоэпидемические мероприятия с целью недопущения распространения заболевания", — сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

По ее словам, за неделю к административной ответственности с приостановкой работы за нарушение санитарного законодательства пришлось привлечь "значительное количество" заведений, в то числе частный пансионат и кафе в Судаке. Около десятка кафе и магазинов оштрафовали. Кроме того, начато расследование по факту проведения массового мероприятия на популярном Массандровском пляже в Ялте.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне текущего года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой и с ограничением по времени, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Новые высокие показатели заболеваемости после январских максимумов начали фиксировать в Крыму во второй декаде июля. В день количество выявленных случаев COVID-19 перевалило за 400, но потом пошло на спад. По оценке главного санитарного врача республики, ситуация остается неустойчивой, сложнее всего обстановка в Ялте.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 66 тыс. человек, скончались 2 тыс. пациентов. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 454 тыс. жителей — это почти четверть населения региона.

Ранее представители правительства Крыма заявляли, что вспышек коронавируса в отелях и санаториях нет.