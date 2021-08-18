В Новосибирск авиакомпания намерена летать ежедневно (время в пути 1 час 35 минут), в Тюмень — по понедельникам, четвергам и воскресеньям (2 часа 55 минут). Рейсы в Баку заявлены по субботам (5 часов 30 минут), в Фергану — по средам (3 часа 20 минут).

Все заявленные рейсы будут выполняться на самолетах типа Boeing-737-800.

Аэрофлот открыл первый региональный авиахаб 31 мая 2021 года. На первом этапе функционирования хаба в Красноярске базируются три Boeing-737-800, позже ожидается прибавление до пяти Superjet-100. В настоящее время из Красноярска "Аэрофлот" летает по шести направлениям: Санкт-Петербург (4 раза в неделю), Краснодар (4 раза), Сочи (6 раз), Симферополь (4 раза), Благовещенск (ежедневно) и Иркутск (ежедневно). Также "Аэрофлот" выполняет ежедневные рейсы из Москвы в Красноярск.

На церемонии открытия хаба генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов сообщал, что авиакомпания планирует развивать международные направления из Красноярска. "Это Китай — скорее всего, с 2022 года. Возможна Азия, а также республики СНГ", — сказал он.

Основной хаб "Аэрофлота" — московский аэропорт "Шереметьево".