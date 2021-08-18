"Адлерский районный суд Сочи признал юридическое лицо ООО "НапиткиТрансСервис" виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (ст.6.6 КоАП РФ) и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности вагона ресторана №63597 на 30 суток. Срок приостановления будет исчисляться с 10 августа 2021 года", — сказала Пирогова.

Рассмотренный материал об административном правонарушении был составлен территориальным отделом в Сочи управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. В материалах суда отмечается, что по ходу следования поезда № 225/226 "Мурманск-Адлер" с него были сняты и госпитализированы в медицинские учреждения 56 детей с признаками отравления. В ходе проверки в вагоне-ресторане поезда были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания (неэффективная работа холодильника, нарушение хранения разделочного инвентаря, грязь на кухне, наличие норовируса у работников вагона-ресторана).